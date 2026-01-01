ТРЦ «Серебряный город» - это крупный современный торгово-развлекательный центр в Иваново площадью более 107 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Серебряный город» представляет собой пятиуровневый комплекс с более чем 230 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом, развлекательными площадками (боулинг, арена лазерных боев и самый большой в Иваново центр развлечений для детей и др.) и уникальной Event-площадкой - Атриумом с амфитеатром, где каждые выходные проводятся концерты и праздники. ТРЦ «Серебряный город» расположен в центре города Иваново, в его исторической, культурно-деловой части, на пересечении улицы 8 марта и Шереметьевского проспекта, на набережной реки Уводь.

На территории торгово-развлекательного центра «Серебряный город» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (H&M, Mango, Promod, UNITED COLORS OF BENETTON., s.Oliver, LIME, Zarina, befree, Kira Plastinina, Glenfield, Luisa Cerano, Glance, Concept Club, Pompa, Elis, Evona, Incity, Zolla, 5 КармаNov, HENDERSON, Kanzler, oodji, Incity, O’Stin, SELA, «weiderСПОРТ», Carlo Pazolini, Ecco, GEOX, «Эконика», Chester, Monsorro, Respect, Ralf Ringer, Centro, Calzedonia, Extreme Intimo, «Дефиле», Milavitsa, Incanto, INGLOT, Lady Collection, Diva, Domani, Gulliver, Button Blue, Orby, Rikki-Tikki, playToday, «Котофей», Kapika, Crocs и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok, Puma и др.), магазины мебели и товаров для дома (Berghoff и др.), фирменные магазины техники (Samsung, Bork и др.), магазины подарков («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров (Adidas Kids, Acoola, IQ TOY, Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики (L'Occitane, «Для душа и души», «Ив Роше», «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Sunlight, Diamant, Pandora, «585», «Адамас», «Московский ювелирный завод» и др.), магазины часов и очков («3-15», Swatch и др.), туристическое агентство Anex TOUR, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть», «МТС», «Мегафон», «Телефон.Ру», «Цифроград» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон «Читай-город», цветочный магазин, магазин канцелярских товаров, зоомагазин, аптека «36,6», зоомагазин, SPA-салон, студия солярия, студия маникюра, центр фотоуслуг, копицентр, ателье, концертная касса, банкоматы («Альфа-Банк», «ВТБ24», «Сбербанк» и др.), магазин «ОГОГО Обстановочка», ломбард, билетный оператор, платёжные терминалы и касса авиа- и ж/д билетов.

Кроме того, в ТРЦ «Серебряный город» функционируют продовольственный гипермаркет «Главмаг», спортивный гипермаркет «Спортмастер», гипермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео», «Техносила», DNS и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», фитнес-центр сети Alex Fitness, современный пятитизальный кинотеатр «Формула А113», боулинг-центр, арена лазерных боев, развлекательный центр «А113» и детский центр развлечений Fuzzy Fun.

В инфраструктуру торгово-развлекательного центра входит благоустроенная территория набережной, где построен самый большой комплекс семейных аттракционов и тематический парк в городе «Серебряный парк» и комплекс семейных аттракционов на Набережной с катком, автодромом и контактным зоопарком.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (McDonald’s, Burger King, «Бамбук», Sbarro, Baskin Robbins, кафе и рестораны «Шоколадница», «Шеш-Беш» и др.)

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Серебряный город» есть 2 автомобильные парковки общей вместимостью 1200 машиномест (платный паркинг на 600 авто, стоимость: первые 4 часа 50 рублей, далее 50 руб./час, и бесплатная парковка на 600 мест).

Адрес:

Московская область, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Серебряный город» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Серебряный город»

на автобусах № 45, 46

на маршрутных такси № 30б, 131

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Серебряный город»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Главмаг»: 09.00 – 22.00;

Центр развлечений «А113» (боулинг, бильярд и др.): пн – чт, вс: 10.00 – 02.00, пт, сб: 10.00 – 03.00;

Кинотеатр «Формула А113»: пн – чт, вс: 10.00 – 02.00, пт, сб: 10.00 – 03.00.