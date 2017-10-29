Оповещения от Киноафиши
Николай Божак
29 октября 2017, 17:57
Оценка
Худший кинотеатр,грязно с ближних рядов нифига не видно! Полный бардак, валяется попкорн,бутылки. Не советую!
29 октября 2017, 17:57
1
2
Ответить
Киноафиша.инфо
30 октября 2017, 13:08
в ответ на сообщение
Николай Божак от 29 октября 2017, 17:57
Николай, здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв.
30 октября 2017, 13:08
0
0
Ответить
uru-aleksandr
3 апреля 2018, 16:00
Оценка
Неплохой кинотеатр, залов много
3 апреля 2018, 16:00
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
5 апреля 2018, 11:50
в ответ на сообщение
uru-aleksandr от 3 апреля 2018, 16:00
Добрый день! Спасибо :)
5 апреля 2018, 11:50
0
1
Ответить
sonkya.nosenka
9 августа 2019, 10:12
Оценка
Хороший кинотеатр, недавно добавили 5ый зал, сходила там на фильм, даже с первых рядов глаза не болят, 3D очки удобные, специально сделаны для а113,с подругами только туда и ходим)
9 августа 2019, 10:12
2
1
Ответить
tevyak
29 февраля 2020, 18:10
Весьма посредственный кинотеатр. Не всегда чисто. Кресла в vip-зале не самые удобные. В целом сносно,но не больше чем 3 звезды...
29 февраля 2020, 18:10
1
0
Ответить
Андрей Дементьев
9 декабря 2023, 18:00
Оценка
Надо запретить вход в зал с попкоином!!! Смотреть не возможно! Хрустят на ухо со всех рядов, что очень раздражает и мешает насладиться поосмотром. Это ужас просто!!!
9 декабря 2023, 18:00
0
0
Ответить
Андрей Дементьев
9 декабря 2023, 18:08
в ответ на сообщение
Андрей Дементьев от 9 декабря 2023, 18:00
Оценка
Так же невозможно смотреть из за горящих табличек "выход", который находятся сбоку по обе стороны экрана и светят прямо в лицо
9 декабря 2023, 18:08
0
0
Ответить
Анна Пядухова
22 декабря 2024, 23:22
Оценка
Купили купон на биглионе на фильм + попкорн, на который планировали пойти через неделю, а когда пришли на сам киносеанс, выяснилось, что забыли талончик на бесплатный попкорн дома, нас заверили, что в сл.выходные мы по этому талончику получим свой попкон, а когда пришли через неделю, нам сказали, что ничего мы не получим, акция закончилась, нагрубили на баре и сказали уйти из очереди. Больше сюда ни ногой!!!
22 декабря 2024, 23:22
0
0
Ответить
Дмитрий Литов
22 января 2026, 19:45
Оценка
Не буду портить общую картину. В целом кинотеатр неплохой. Но сегодняшний поход на Аватар 3 меня расстроил. Я конечно слышал что в Москве а некоторых кинотеатрах крутят экранку, решил проверить эти слухи. Подошли к кассиру спросить на счет качества картины, сказала что не в курсе. Я попросил вызвать администратора. Администратор уверил что копия оригинал. Но мы сели и меня хватило на 2 минуты. Сразу видно что это оцифровка, все в красных красках, мутное изображение. Мы сразу встали и ушли, деньги конечно вернули без проблем. Но потеряли целый день.
22 января 2026, 19:45
0
0
Ответить
