Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Губкинский, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Губкинском
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Губкинском
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Одно слово на упаковке отличает нормальный сок от сладкой воды: увидели его – смело кладите в корзину
Тысячи матерей остались без июньских выплат на ребенка: СФР объяснил, когда ждать деньги
Магазинный шашлык может быть как домашний: просто смотрите на одну букву на упаковке
Главный конкурент «Пиратов Карибского моря»: Ридли Скотт экранизирует «Остров сокровищ» — жду премьеру ради Хью Джекмана
Пока жду «Первый отдел», посмотрела этот мини-детектив: Петербург + следователь СК = «крепкий среднячок»
3 сериала отлично заходят после работы: №1 сравнивают с «Побегом» и «Лостом» — зрители считают его идеальным
Сериалы-головоломки про идеальные преступления с рейтингом не ниже 8: будете весь вечер пытаться угадать, что случилось и кто виноват
«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?
4,2 миллиарда долларов: самый дорогой сериал в истории кино стоит в 7 раз больше «Игры престолов» — и это не «Властелин колец»
Что случилось с Джоном Сноу после смерти Дейнерис? HBO решили показать в новом сериале — но есть один серьезный нюанс
Она не танцует под Шадэ! У нас скорее тест в ритме ча-ча-ча: угадайте 6 фильмов СССР с плясками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри семейное кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667