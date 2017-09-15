Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Губкинский, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Губкинского
Кинотеатры
Пандора
Отзывы о кинотеатре Пандора
Отзывы о кинотеатре Пандора
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Пандора
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Богдан Ленчицкий
15 сентября 2017, 19:55
Измените адрес
15 сентября 2017, 19:55
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
6 марта 2018, 19:28
в ответ на сообщение
Богдан Ленчицкий от 15 сентября 2017, 19:55
Богдан, добрый день! Адрес верный, спасибо.
6 марта 2018, 19:28
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Отзывы
2026, Россия, исторический
Сушилку на балкон больше не тащу – нашла 3 лайфхака, чтобы даже в сырую погоду высушить вещи на раз-два
99% хозяек ошибаются: как правильно сушить бельё, чтобы не было складок и утюг доставать не приходилось
Набрала мешок шишек в лесу — и решила сразу 5 проблем, знакомых каждому дачнику: урожай радует, слизни не суются
Не пожалела, что глянула 3 детектива, пока жду «Невский-8»: все отличные, а в №1 – Брагин из «Первого отдела»
Тут не только «Невский» и «Первый отдел»: НТВ устроил большую волну продлений — 12 знакомых сериалов снова с нами в 2026
Влюбилась всем сердцем в эти 3 сериала НТВ 2026 года — и все из-за главных героев: Паламарчук, Васильев, Жарков не подвели
«Косой, тесты проходить умеешь?» — только те, кто смотрел «Джентльменов удачи» много раз, смогут продолжить все 6 цитат
5 мини-сериалов HBO впечатляют не меньше «Игры престолов», а смотрятся быстрее: у №1 и 5 оценки даже выше
Самая неудобная книга о Достоевском добралась до кино: поклонники писателя точно будут в ярости
5 сериалов на замену «Остаться в живых» про суровое выживание на острове — у каждого рейтинг не меньше 7,3 баллов
Хабенский и Безруков встретятся в этой осенней новинке — но главным сюрпризом станет появление Шерлока Холмса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail