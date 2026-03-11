Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Грозном 17 марта 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 17 марта 2026 в Грозном

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Черная жемчужина г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
12:20 от 200 ₽
