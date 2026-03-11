Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз

Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет

Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?

Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)

Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула

Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0

Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями

Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)

После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может

Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix