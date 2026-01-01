Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года

Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне

Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»

Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала

«Лицо знакомое, а фильм-то какой?» Угадайте 7 забытых советских картин по одному кадру (тест)

«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»

В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей

«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи