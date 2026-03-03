Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Грозном
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Грозном
Черная жемчужина
г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
18:00
от 200 ₽
20:10
от 1000 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
