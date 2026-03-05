Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Грозном

Расписание сеансов Драники, 2025 в Грозном

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Черная жемчужина г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
10:00 от 200 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
Охотники за деньгами
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
Фантом убийцы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
