Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Грозном 18 марта 2026

Расписание сеансов Горничная, 18 марта 2026 в Грозном

Черная жемчужина г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
18:40 от 200 ₽
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Жемчуг
2025, Россия, драма
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
