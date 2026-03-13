Оповещения от Киноафиши
«Доктор Гаф»

Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Грозном
15 марта 2026
Расписание сеансов Горничная, 15 марта 2026 в Грозном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Черная жемчужина
г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
18:40
от 200 ₽
