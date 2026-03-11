Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Грозном 18 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 18 марта 2026 в Грозном

Билеты
Черная жемчужина г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
18:55 от 200 ₽
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Жемчуг
2025, Россия, драма
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
