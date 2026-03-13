Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Грозном 15 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 15 марта 2026 в Грозном

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Черная жемчужина г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
10:10 от 200 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
