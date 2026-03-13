Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Грозном
17 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 17 марта 2026 в Грозном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
2D
15:45
от 1000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Охота за тенью
Рецензия
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
