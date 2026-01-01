Оповещения от Киноафиши
Монитор: расписание сеансов и цены в Грозном
Черная жемчужина
г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:45
от 200 ₽
15:35
от 200 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
18:00
от 200 ₽
20:10
от 1000 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
18:05
от 1000 ₽
21:50
от 200 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
