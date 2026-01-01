Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Киностар Грозный Молл
Расписание сеансов кинотеатра «Киностар Грозный Молл»
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Убежище
боевик, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гигант
драма, спорт
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Фантом убийцы
боевик, драма, исторический
2025, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
1
км
Киностар
просп. Кадырова, 40, ТРК «Гранд Парк»
5
2.1
км
Черная жемчужина
просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
5
6.4
км
Aquacinema
ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
5
24.9
км
Шали
г. Шали ул. А.Кадырова, 99
5
33.2
км
Киностар Гудермес
пер. Хатаева, 7а, ТРЦ «Мега-сити»
5
