Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Грозного Кинотеатры Киностар Грозный Молл Кинотеатр Киностар Грозный Молл (Грозный) на карте

Кинотеатр Киностар Грозный Молл (Грозный) на карте

Кинотеатр Киностар Грозный Молл (Грозный) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1 км
Киностар просп. Кадырова, 40, ТРК «Гранд Парк»
5
2.1 км
Черная жемчужина просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
5
6.4 км
Aquacinema ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
5
24.9 км
Шали г. Шали ул. А.Кадырова, 99
5
33.2 км
Киностар Гудермес пер. Хатаева, 7а, ТРЦ «Мега-сити»
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Фантом убийцы
Фантом убийцы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше