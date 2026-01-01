Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Грозного
Кинотеатры
Киностар Грозный Молл
Кинотеатр Киностар Грозный Молл (Грозный) на карте
Кинотеатр Киностар Грозный Молл (Грозный) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1
км
Киностар
просп. Кадырова, 40, ТРК «Гранд Парк»
5
2.1
км
Черная жемчужина
просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
5
6.4
км
Aquacinema
ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
5
24.9
км
Шали
г. Шали ул. А.Кадырова, 99
5
33.2
км
Киностар Гудермес
пер. Хатаева, 7а, ТРЦ «Мега-сити»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
