Киноафиша Грозного
Кинотеатры
Киностар Грозный Молл
Отзывы о кинотеатре Киностар Грозный Молл
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Комментарии
foosss11
1 января 2023, 16:50
Оценка
Делахь, мне нравится. Но хотелось бы чтоб разрешали еду с собой брать, не всегда же попкорн и чипсы. От еды многое зависит.
1 января 2023, 16:50
4
0
Ответить
Диана Хамурзаева
15 января 2023, 19:32
Оценка
+Современное, красивое оформление.
- Качество кино ужасное, по крайней мере в 3 зале. Очень медленный обслуживающий персонал.
15 января 2023, 19:32
1
1
Ответить
User
2 марта 2023, 08:02
в ответ на сообщение
Диана Хамурзаева от 15 января 2023, 19:32
Оценка
Ну да вы правы
2 марта 2023, 08:02
1
0
Ответить
Мансур Нохчаев
24 апреля 2023, 17:03
в ответ на сообщение
foosss11 от 1 января 2023, 16:50
Навязывание дополнительных платных услуг или товаров также запрещено статьёй 16 закона «О защите прав потребителей». Получается, что в кинотеатр можно принести свою еду, и сотрудники кинотеатра не могут не пустить вас в зал только на том основании, что у вас своя еда.
24 апреля 2023, 17:03
0
0
Ответить
Мансур Нохчаев
24 апреля 2023, 17:03
в ответ на сообщение
foosss11 от 1 января 2023, 16:50
Цхьанне бакъо яц хьоьга хум чу ц яхьийта
24 апреля 2023, 17:03
0
0
Ответить
User
2 мая 2023, 13:10
Оценка
Классный кинотеатр был 2 раза. советую !
2 мая 2023, 13:10
0
0
Ответить
ChaoSss iN a RusH
27 июня 2023, 20:39
Оценка
не могу забронировать вип зал, говорят что уже забронирован на неизвестный срок, не советую этот кинотеатр (( 👎🏿
27 июня 2023, 20:39
0
1
Ответить
8 мая 2024, 20:57
Не разрешают брать еду собой это очень плохо из-за этого мы уже не посещаем этот кинотеатр
8 мая 2024, 20:57
0
0
Ответить
Эээээ Мииии
27 февраля 2025, 13:15
Оценка
Отвратительнейшее отношение персонала!
Привели гостей посетить новый кинотеатр в городе. В середине фильма 3-4 раза прерывали с обвинениями (без вопросов, без уточнений) мол не все с билетами. Разумеется мы показываем-отправляем, но весь процесс сопровождается ворчанием пока мы достаем эти несчастные билеты.
В итоге стало настолько неловко и некомфортно перед гостями, что мы даже не стали досматривать и ушли.
Зачем лезть к людям с обвинениями даже не уточнив ничего?!
27 февраля 2025, 13:15
1
0
Ответить
Лена Филатова
28 февраля 2025, 15:32
Оценка
Грубое обращение персонала 👎
28 февраля 2025, 15:32
0
0
Ответить
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
