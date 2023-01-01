Оповещения от Киноафиши
Киностар Грозный Молл
Киностар Грозный Молл
Грозный
Адрес
г. Грозный, пр. Путина, 40
Отзывы о кинотеатре
foosss11
1 января 2023, 16:50
Делахь, мне нравится. Но хотелось бы чтоб разрешали еду с собой брать, не всегда же попкорн и чипсы. От еды многое зависит.
Эээээ Мииии
27 февраля 2025, 13:15
Отвратительнейшее отношение персонала!
Привели гостей посетить новый кинотеатр в городе. В середине фильма 3-4 раза прерывали с обвинениями (без…
Читать дальше…
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
