Киноафиша Грозного
Кинотеатры
Aquacinema
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
5.9
км
Киностар
просп. Кадырова, 40, ТРК «Гранд Парк»
5
6.4
км
Киностар Грозный Молл
пр. Путина, 40
5
7.3
км
Черная жемчужина
просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
5
22.2
км
Шали
г. Шали ул. А.Кадырова, 99
5
35.8
км
Киностар Гудермес
пер. Хатаева, 7а, ТРЦ «Мега-сити»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
