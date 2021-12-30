Оповещения от Киноафиши
Aquacinema
Отзывы о кинотеатре Aquacinema
Отзывы о кинотеатре Aquacinema
Отзывы о кинотеатре Aquacinema
Тамерлан Магомаев
30 декабря 2021, 12:50
Оценка
Доволен
30 декабря 2021, 12:50
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
