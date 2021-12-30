Оповещения от Киноафиши
Грозный
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Грозный, ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
Телефон
+7 929 798 33 33
Бар
Расположен в ТЦ
VIP
Официант
Парковка
мало голосов
3
голоса
Отзывы о кинотеатре
Тамерлан Магомаев
30 декабря 2021, 12:50
Доволен
Отзывы
3
голоса
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша
До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
