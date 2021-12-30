Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Грозного Кинотеатры Aquacinema

Aquacinema

Грозный
Адрес
г. Грозный, ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
Телефон

+7 929 798 33 33

Бар
Расположен в ТЦ
VIP
Официант
Парковка
мало голосов Оцените
3 голоса
Отзывы о кинотеатре

Тамерлан Магомаев 30 декабря 2021, 12:50
Доволен
3 голоса
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
