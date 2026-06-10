Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Черная жемчужина
Расписание сеансов кинотеатра «Черная жемчужина»
Расписание сеансов кинотеатра «Черная жемчужина»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
15:20
от 1000 ₽
19:50
от 200 ₽
21:55
от 1000 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:15
от 1000 ₽
12:15
от 200 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
14:45
от 200 ₽
17:20
от 1000 ₽
22:05
от 200 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
15:30
от 200 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
13:15
от 200 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
17:25
от 200 ₽
19:25
от 1000 ₽
22:00
от 200 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
11:45
от 1000 ₽
13:40
от 200 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
10:00
от 200 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
13:35
от 1000 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
10:00
от 200 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
2D
16:55
от 200 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:35
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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