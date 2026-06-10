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Расписание сеансов кинотеатра «Черная жемчужина»

Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
15:20 от 1000 ₽ 19:50 от 200 ₽ 21:55 от 1000 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:15 от 1000 ₽ 12:15 от 200 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
14:45 от 200 ₽ 17:20 от 1000 ₽ 22:05 от 200 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
15:30 от 200 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
13:15 от 200 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
17:25 от 200 ₽ 19:25 от 1000 ₽ 22:00 от 200 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
11:45 от 1000 ₽ 13:40 от 200 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
10:00 от 200 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
13:35 от 1000 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
10:00 от 200 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
2D
16:55 от 200 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:35 от 200 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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