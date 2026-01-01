ТРК «Грозный Сити» («Грозный молл») - семейный торгово-развлекательный комплекс в Гатчине площадью более 132 тысяч квадратных метров. ТРК «Грозный Сити» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 100 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРК «Грозный Сити» расположен на противоположном от МФК «Ахмат Тауэр» левом берегу реки Сунжа, на пересечении проспектов Ахмата-хаджи Кадырова и Хусейна Исаева.

На территории торгово-развлекательного центра «Грозный Сити» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («1000 и одна сумка», Borodist, Pompa, «Парижанка», «Шаг навстречу», Sofia, Zenden, Rieker, «Котофей», Belwest и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Re:Store и др.), магазины подарков, популярные магазины детских товаров (TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Sunlight, «585* Золотой» и др.), магазины часов и очков («Московское время» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «МТС», «Tele2 Россия», «МегаФон», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, книжный салон, цветочный магазин, магазин канцелярских товаров, зоомагазин, аптека, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, химчистка, банкоматы («Сбербанк» и др.), платёжные терминалы, центр стрелковой подготовки, event компания GF, академия шитья «Джабраилова Марьям», магазин экологического мыла ECO AIVA, клиника красоты Cosmo, центр английского языка Just English, курсы Корана «Аль Ибада», центр CrossFit, академия Berkut City, массажный салон, образовательный центр «Открытие», пункт выдачи Pick Point, школа охраны «Беркут», школа роботов и многое другое.

Кроме того, в ТРК «Грозный Сити» функционируют многозальный кинотеатр «Черная Жемчужина», детский развивающий центр по ментальной арифметике Smarty Kids, ледовый дворец, центр образования «Эрудит», выставочная компания «Актив Экспо», боулинг, бассейн, развлекательный центр для детей и различные аттракционы (5D и 9D кинотеатры).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (Baskin-Robbins, «Теремок», пиццерия Pizza Rollo, Mc. House, POP CORN, Burger Shop, ресторан национальной, европейской и японской кухни Narciss, Кафе «Gyro Grill», SUSHI - БАР TOKYO, кафе «Мангал», кафе-бар Friends, ресторан «Панорама», ресторан «Пиратская бухта» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Грозный Сити» есть бесплатная подземная автомобильная парковка на 818 машиномест.

Адрес:

Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Мухаммеда Али, д. 2а

Как добраться?

Добраться до ТРК «Грозный Сити» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ Грозный Сити»

на автобусах № 6, 28, 31а, 31б, 39, 105

на автобусах № 6, 28, 31а, 31б, 39, 105 до остановки «ТРЦ Грозный Сити»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Грозный Сити»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Черная жемчужина»: с 10.00 до последнего сеанса;

Ресторан «Панорама»: 10.00 – 23.00;

Бассейн: 10.00 – 00.00.