Кинотеатр «Черная жемчужина» расположен в ТРК «Грозный Сити» («Грозный молл»). Входит в обширную сеть кинотеатров «Монитор».
Это современный мультиплекс, предлагающий высокий уровень показа кинолент. В кинотеатре пять комфортабельных залов; общая вместимость 590 зрителей. Премьерный зал (3D) на 171 место, VIP-зал (3D) на 22 места.
В кинотеатре «Черная Жемчужина» в Грозном осуществляются кинопоказы с использованием цифровой техники. В залах установлены эргономичные кресла с подставками для попкорна.
Предлагаемый кинорепертуар разнообразен, здесь демонстрируются мировые премьеры, фестивальные фильмы, а также тематическое кино для учащихся.
В фойе имеется concession-бар с хорошим выбором десертов, напитков, попкорна.