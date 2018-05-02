Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Грозного Кинотеатры Черная жемчужина

Черная жемчужина

Грозный
Адрес
г. Грозный, просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
Показать на карте
Телефон

+7 (929) 888-32-23

Позвонить
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Монитор
ТРК
Расположен в ТРК «Грозный Сити» («Грозный молл»)

О кинотеатре

Кинотеатр «Черная жемчужина» расположен в ТРК «Грозный Сити» («Грозный молл»). Входит в обширную сеть кинотеатров «Монитор».

Это современный мультиплекс, предлагающий высокий уровень показа кинолент. В кинотеатре пять комфортабельных залов; общая вместимость 590 зрителей. Премьерный зал (3D) на 171 место, VIP-зал (3D) на 22 места.

В кинотеатре «Черная Жемчужина» в Грозном осуществляются кинопоказы с использованием цифровой техники. В залах установлены эргономичные кресла с подставками для попкорна.

Предлагаемый кинорепертуар разнообразен, здесь демонстрируются мировые премьеры, фестивальные фильмы, а также тематическое кино для учащихся.

В фойе имеется concession-бар с хорошим выбором десертов, напитков, попкорна.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
8.0 Оцените
13 голосов
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Черная жемчужина
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
17:40 от 1000 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
15:50 от 200 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 200 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 200 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Wanderer From-Hell 2 мая 2018, 20:05
Доброго вечера. Хотел купить билет на Мстители война бесконечности в Грозном, нажал на время сеанса чтобы купить билет, но пишут Cinema not Found. В чём проблема?
Али 9 октября 2019, 00:06
написал в службу поддержки, а также провел разговор с техподдержкой! Ребята теперь можно купить билеты! система не работала целых два дня! А нужно было достучаться! Не благодарите меня)))
Отзывы Написать отзыв
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Черная жемчужина

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
17:40 от 1000 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:50 от 200 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:20 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
Охотники за деньгами
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
Фантом убийцы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше