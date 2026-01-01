Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
7.0
Билеты
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
7.0
Билеты
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
