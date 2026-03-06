Оповещения от Киноафиши
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Горно-Алтайске
9 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 9 марта 2026 в Горно-Алтайске
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
20:50
от 400 ₽
Голубой Алтай
Горно-Алтайск пер.Спортивный, д.3
2D
15:35
от 200 ₽
Планета кино
г. Горно-Алтайск, Коммунистический просп., 11, ТРЦ «Панорама»
2D
11:55
от 280 ₽
15:50
от 320 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
