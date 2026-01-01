Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем

На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку

Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)

Собрал 355 млн долларов и обошел «Интерстеллар» по рейтингу на «томатах» 94% против 87%: фильм о космосе 1995 года, который «трогает до глубины души»

Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова

«Что за шум, а теста нет?» Теперь есть: 6 вопросов с подвохом о легендарном «Месте встречи» (сложно – жесть!)

Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра

Ждали «Дом дракона» и думали насладиться зрелищем? Терпите дальше: создатели перестали молчать о планах на 4-й сезон

Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)

Людк, а Людк, сможешь узнать «Любовь и голуби» по деталям, которые многие забыли? Инфаркт микарда обеспечен, но от счастья (тест)