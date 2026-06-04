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Расписание сеансов кинотеатра «Центр культуры Майминского района»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D, SUB
21:40 от 200 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:30 от 250 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
15:15 от 250 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
17:05 от 200 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
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Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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2026, Россия, комедия
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