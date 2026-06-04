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Скоро в прокате «Зверолюция»
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Центр культуры Майминского района
Расписание сеансов кинотеатра «Центр культуры Майминского района»
Расписание сеансов кинотеатра «Центр культуры Майминского района»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D, SUB
21:40
от 200 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
19:30
от 250 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
15:15
от 250 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
17:05
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
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