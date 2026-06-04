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Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Расписание сеансов кинотеатра «Голубой Алтай»
Расписание сеансов кинотеатра «Голубой Алтай»
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20:50
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20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
16:35
от 200 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
18:50
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
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