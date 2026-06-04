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Расписание сеансов кинотеатра «Голубой Алтай»

Сегодня 4
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
16:35 от 200 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
18:50 от 200 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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