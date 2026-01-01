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700
метров
Планета кино
Коммунистический просп., 11, ТРЦ «Панорама»
5
7.1
км
Центр культуры Майминского района
Республика Алтай, с. Майма, Ленина, 6
5
329
км
"Премьера"
Алтайский край, село Первомайское, ул. Молодежная, 4
5
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Закулисье реальности
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2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
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Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Пропасть
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2026, Россия, комедия
Грязные деньги
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2026, Россия, комедия
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2026, Россия, анимация
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2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
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