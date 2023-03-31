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Ольга Медведева
31 марта 2023, 08:27
Мне не понятно по какому принципу вы составляете расписание фильмов? Почему нормальные, серьёзные фильмы идут днем, когда люди работают? Получается вечером после работы не реально даже сходить в кино! Кто вообще тогда ходит днем? Маркетинговый ход 🤷♀️
31 марта 2023, 08:27
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natali.rzevskay
15 августа 2023, 18:03
Оценка
Очень чисто Девочки стараются Между сеансами пылесосить Желают хорошего просмотра Кресла удобные Вокруг кинотеатра очень красивая территория Всё чисто.со вкусом сделано Вежливый персонал Рекомендую😍
15 августа 2023, 18:03
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Мария Крюкова
26 октября 2023, 06:02
Оценка
Ужасно обслуживание ругают по пустякам не убрано не приходите! Интернет не ловит и ругаются по пустяком
26 октября 2023, 06:02
0
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Мария Крюкова
26 октября 2023, 06:02
Оценка
УЖАСНО
26 октября 2023, 06:02
0
0
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Мария Крюкова
26 октября 2023, 06:03
Оценка
Полнейшей ужас ПОЖАЛУСТА ЛЮДИ НЕ ПРИХОДИТЕ!!!!!!
26 октября 2023, 06:03
0
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Мария Крюкова
26 октября 2023, 06:06
Оценка
Экран зависает часто
26 октября 2023, 06:06
0
0
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Мария Крюкова
26 октября 2023, 06:06
Оценка
Не вожможно смотреть
26 октября 2023, 06:06
0
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Дарья Кокшарова
26 ноября 2023, 16:15
Почему люди должны страдать из за того что отменили сеанс, никто никого не предупредил об его отмене. Хотя бы на электронную почту бы прислали, куда и билеты. За такое нужно делать компенсацию или бесплатный билет на любой фильм. Мне не нужен возврат денег а просмотр фильма
26 ноября 2023, 16:15
0
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Айат Болтоков
21 декабря 2024, 16:59
Оценка
Я выбрал себе место оплатил билет и у меня с карты списались деньги а потом смотрю моё место стало свободным хотя я его занял и оплатил почему так
21 декабря 2024, 16:59
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