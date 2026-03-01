Оповещения от Киноафиши
Планета кино
Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино»
Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино»
Торговый центр
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
17:15
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:50
от 320 ₽
21:35
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:35
от 280 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
19:30
от 350 ₽
