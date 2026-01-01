Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Планета кино (Горно-Алтайск) на карте Вся информация о кинотеатре
700 метров
Голубой Алтай Горно-Алтайск пер.Спортивный, д.3
5
6.6 км
Центр культуры Майминского района Республика Алтай, с. Майма, Ленина, 6
5
329 км
"Премьера" Алтайский край, село Первомайское, ул. Молодежная, 4
5
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
