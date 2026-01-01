ТРЦ «Панорама» - семейный торгово-развлекательный центр в Горно-Алтайске площадью более 10 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Панорама» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 50 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Панорама» расположен между центральными улицами Горно-Алтайска: Коммунистическим проспектом и улицей Чорос-Гуркина, на главной городской площади им. В.И. Ленина, в непосредственной близости от остановок городского общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного центра «Панорама» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, «ТВОЕ», Kari, «ЦентрОбувь», Euroshoes, Modamix, Vitrin, «Финтерра», «1000 и одна сумка» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Текстиль для дома» и др.), фирменные магазины техники (Multivarka.pro и др.), магазины подарков («Мир подарков» и др.), популярные магазины детских товаров (kari KIDS, «ВотОнЯ» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Новэкс» и др.), ювелирные салоны («Ювелия», «Адамас», «Яшма Золото» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салон оптики «Счастливый взгляд», салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Мегафон», «НОУ-ХАУ» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон, цветочный магазин, магазин канцелярских товаров, зоомагазин, аптека «Первая помощь», студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, концертная касса, химчистка, банкоматы («Альфа-Банк», «Сбербанк» и др.), платёжные терминалы, магазины «Клумба», «Ленжири» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Панорама» функционируют продовольственный супермаркет «Мария-Ра», многозальный кинотеатр «Планета кино», детская развлекательная площадка, гипермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), дисконт-центр «Фэмили» и супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (Subway, «Сковородовна», «Домашняя кухня», Manhattan Pizza и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Панорама» есть бесплатная наземная автомобильная парковка на 100 машиномест.

Адрес:

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический просп., 11

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Панорама» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Коммунистическому проспекту, улице Ленина или улицы Григория Чорос-Гуркина до остановок «ТРЦ Панорама» или «Центральный сквер»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Панорама»: 08.00 – 22.00;

Супермаркет «Мария-Ра»: 08.00 – 22.00;

Кинотеатр «Планета кино»: 09.00 – 23.00.