Планета кино
Эля Мирная
23 апреля 2018, 01:32
Оценка
Чудесный кинотеатр и звук и качество хорошее рекомендую
23 апреля 2018, 01:32
0
0
Ответить
Людмила Чургуева
7 января 2023, 10:54
Я,купила 2 билета через онлайн,мне говорят,что другой номер.Вообщее,что за бардак,или надо только через кассу покупать.
7 января 2023, 10:54
0
0
Ответить
nadia_hand_made
7 января 2024, 17:48
Оценка
Кинотеатр в ужасном состоянии, кресла сломаны, грязные, находится было там очень не приятно. 4 ряд 12 место сломано, сидеть было не удобно. 🙅
7 января 2024, 17:48
0
0
Ответить
