Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Горно-Алтайска Кинотеатры Планета кино Отзывы о кинотеатре Планета кино

Отзывы о кинотеатре Планета кино

Отзывы о кинотеатре Планета кино Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Эля Мирная 23 апреля 2018, 01:32
Оценка
Чудесный кинотеатр и звук и качество хорошее рекомендую
23 апреля 2018, 01:32 Ответить
Людмила Чургуева 7 января 2023, 10:54
Я,купила 2 билета через онлайн,мне говорят,что другой номер.Вообщее,что за бардак,или надо только через кассу покупать.
7 января 2023, 10:54 Ответить
nadia_hand_made 7 января 2024, 17:48
Оценка
Кинотеатр в ужасном состоянии, кресла сломаны, грязные, находится было там очень не приятно. 4 ряд 12 место сломано, сидеть было не удобно. 🙅
7 января 2024, 17:48 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Голубой Алтай 9 комментариев
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше