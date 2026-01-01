Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Тролли возвращаются!
Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
7.0
Билеты
Шевели перьями
В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
7.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Момо
Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези
2025, Германия
6.0
Билеты
Зверолюция
Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация
2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
6.0
Билеты
Холоп 3
Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Космическая Машка
11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
14 июня
15 июня
16 июня
17 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
драма
исторический
комедия
криминал
музыка
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
1000-2000₽
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