Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?

98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)

Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США