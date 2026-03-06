Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию

Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы

Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)

Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»

В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру

Как лучший боевик Тарантино, но на японский лад: это аниме уже превзошло «Убить Билла»

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта