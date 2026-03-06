Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Ессентуках 10 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 10 марта 2026 в Ессентуках

Искра г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439
2D
10:00 от 350 ₽ 11:40 от 700 ₽ 12:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:40 от 800 ₽ 16:00 от 450 ₽ 18:20 от 450 ₽ 20:00 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
