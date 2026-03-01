Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря

Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях

Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП

«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым

Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб

Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите

Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой

«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил

В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»

«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)