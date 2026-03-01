Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Ессентуках 9 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 9 марта 2026 в Ессентуках

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Искра г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439
2D
10:00 от 350 ₽ 11:40 от 700 ₽ 12:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:40 от 800 ₽ 16:00 от 450 ₽ 18:20 от 450 ₽ 20:00 от 550 ₽
