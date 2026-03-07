Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий

Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят