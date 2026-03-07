Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали

Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое