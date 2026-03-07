Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам

Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох

98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США