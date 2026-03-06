Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы

Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный)

Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру

«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»