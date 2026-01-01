«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»

Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»

«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»

Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»

«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»

Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства

5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите

Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»