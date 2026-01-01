Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ессентуки, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Ессентуках
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Ессентуках
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667