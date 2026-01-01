Оповещения от Киноафиши
Эн-Си
Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Седина, 42
550 метров
Олюр
ул. Победы, 2
5.5 км
Монитор Сити de Luxe
ул. Индустриальная, 2, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
9.3 км
КубаньКино
ул. Ленина, 89
12 км
Центр современного искусства Типография
ул. Рашпилевская, 106
13.3 км
Киномакс Галерея
ул. Головатого, 313, ТРЦ «Галерея» Краснодар, 3 этаж
13.6 км
Каро 8 Краснодар
Володи Головатого, 313, ТРЦ «Галерея Краснодар»
13.6 км
Болгария
ул. Ставропольская, 236а
14 км
Монитор СБС
ул. Уральская, 79/1, ТРЦ «СБС МЕГАМОЛЛ», 2 этаж
16.2 км
Городское кино
ул. Тюляева, 2 (ТРЦ «Новый Горизонт», 4 этаж)
18.9 км
Формула кино Oz
Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, 2, ТРЦ «ОZ МОЛЛ»
18.9 км
Монитор Красная Площадь
ул. Дзержинского, 100, ТРЦ «Красная площадь», 2-3 этаж
20.3 км
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
