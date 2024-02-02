Оповещения от Киноафиши
Энем
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Кинотеатры Эн-Си
Эн-Си
Отзывы о кинотеатре Эн-Си
Отзывы о кинотеатре Эн-Си
Розалия Андреева
2 февраля 2024, 11:23
в кинотеатре очень холодно, не смогли даже фильм досмотреть , больше не поеду
2 февраля 2024, 11:23
Татьяна Суворова
7 января 2026, 10:55
Сходили на Буратино,на след.день сходили на Чебурашку. Благодарю очень понравилось и по стоимости достойно,не то что в других кинотеатрах.
Теперь планируем пойти и на Простоквашино,в зале всегда бывают свободные места.очень уютно и хорошо.в холле красиво по Новогоднему.
Желаю вам процветания
7 января 2026, 10:55
