Энем
Кинотеатры Эн-Си
Эн-Си
Эн-Си
Эн-Си
Энем
О кинотеатре
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Седина, 42
Показать на карте
мало голосов
Оцените
4
голоса
Отзывы о кинотеатре
Татьяна Суворова
7 января 2026, 10:55
Сходили на Буратино,на след.день сходили на Чебурашку. Благодарю очень понравилось и по стоимости достойно,не то что в других кинотеатрах.
Теперь…
Читать дальше…
Розалия Андреева
2 февраля 2024, 11:23
в кинотеатре очень холодно, не смогли даже фильм досмотреть , больше не поеду
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
