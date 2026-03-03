Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Легенды
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Элисте
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Элисте
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
3
Завтра
4
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Легенды»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Октябрь
г. Элиста, ул. Хрущова, 19
2D
10:00
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
